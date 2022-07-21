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Babacan ve Davutoğlu’ndan Zaho açıklaması

Yazan:
Alaturka Online
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Zaho’daki saldırıya sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi. Babacan, “Türkiye; bu olayın aydınlatılması için Irak makamlarıyla tam bir işbirliğine gitmelidir” derken. Davutoğlu da, “Uluslararası kamuoyunda ülkemiz aleyhine bir atmosfer oluşmasına sebep olan bu olay” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

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Babacan ve Davutoğlu’ndan Zaho açıklaması

Babacan, sosyal medya hesabından Zaho’daki olayla ilgili şu paylaşımı yaptı:

“Zaho’da hayatını kaybeden masum sivillere Allah’tan rahmet, acılı ailelere sabır diliyorum. Türkiye bu olayın aydınlatılması için Irak makamlarıyla tam bir işbirliğine gitmelidir.

MENFUR HADİSE 

Davutoğlu ise şu sözlerle tepki gösterdi:

“Zaho’da yaşanan menfur hadisede hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Uluslararası kamuoyunda ülkemiz aleyhine bir atmosfer oluşmasına sebep olan bu olay Irak ve IKBY ile yakın bir işbirliği ile aydınlatılarak gerekli açıklamalar yapılmalıdır.”

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