DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu muhalefetin ortak adayı hakkında açıklama yaptı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ali Babacan ve Temel Karamollaoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına gülerek cevap verdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #alibabacan #temelkaramollaoğlu #receptayyiperdoğan #devapartisi #saadetpartisi #muhalefet #ortakadayı #cumhurbaşkanıadayı #milletittifakı #haber #siyaset #politika #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Babacan ve Karamollaoğlu’ndan ortak aday açıklaması! Erdoğan’a gülerek cevap verdi!