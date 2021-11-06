Babacan yandaş medya ile dakikalarca dalga geçti! Alkışlar susmadı! “Altında Erdoğan’ın imzası var!”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekonomi ile ilgili eleştirileri dinleyenler tarafından büyük alkış aldı. Babacan yandaş medyada çıkan alışveriş tavsiyeleri ile dalga geçerek, kötü ekonominin altında Erdoğan 'ın imzasının olduğunu söyledi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #alibabacan #devapartisi #receptayyiperdoğan #haber #babacanerdoğan #deva #akp #haberler #siyaset
Anasayfa Alaturka Online Babacan yandaş medya ile dakikalarca dalga geçti! Alkışlar susmadı! “Altında Erdoğan’ın imzası...