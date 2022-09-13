Babacan: Yunanistan ateşle oynuyor

DEVA Partisi lideri Babacan, Ankara-Atina arasındaki gerilime ilişkin “Yunanistan ateşle oynuyor” ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından Yunanistan ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Babacan, Twitter’dan şu açıklamayı yaptı:

*Son dönemde Yunanistan ateşle oynuyor. Provokasyonların ulaştığı boyut kaygı verici.

*Bugünkü iktidarın ülkemize itibar kaybettirdiği bir dönemi fırsat bilen Yunan hükûmeti, egemenlik haklarımızı ihlal eden pek çok adım attı.

*İktidarı kuru hamasetten vazgeçmeye, egemenlik haklarımızı iç politikaya malzeme etmemeye ve konuya ciddiyetle yaklaşmaya çağırıyorum.

*Ege Denizi savaş senaryolarıyla anılmamalı, barış denizi olmalıdır. Kişisel siyasi beklentilerle halklar arasında husumete sebep olunmamalıdır.

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