Babacan’dan Bahçeli’ye ‘Kürt sorunu’ yanıtı

DEVA Partisi lideri Babacan, “Kürt meselesi var mıdır, yok mudur oradaki vatandaşlarımıza sorun. Ankara’dan doğuya geçemeyenler, Bağlar’da, Şemdinli’de, Cizre’de sokakta gezemeyenler bunu bilemez. Kürt meselesi vardır ve çözümün adresi siyasettir” ifadelerini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “Türkiye’de Kürt sorunu diye bir sorun yoktur. Var diyen, olduğunu ısrarla dayatıp iddia eden kim varsa kalbi Türk milletiyle bir atmayan namertlerdir” ifadelerinin ardından, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

“KÜRT MESELESİ VARDIR”

Babacan, “Daha evvel söylemiştim: Kürt meselesi var mıdır, yok mudur oradaki vatandaşlarımıza sorun. Ankara’dan doğuya geçemeyenler, Bağlar’da, Şemdinli’de, Cizre’de sokakta gezemeyenler bunu bilemez. Kürt meselesi vardır ve çözümün adresi siyasettir” mesajı paylaştı.

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