Babacan’dan depremin ardından yardım çağrısı





DEVA Partisi genel merkezinde açıklamalarda bulunan Babacan şu ifadeleri kullandı:

* Acımız büyük. Sözün bittiği yerdeyiz. Milletçe başımız sağ olsun. Bu, gerçekten büyük bir afet. Yakın tarihimizin en büyük depremlerinden birisiyle karşı karşıyayız. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

* Enkaz altındaki vatandaşlarımızın bir an önce kurtarılmasını temenni ediyorum. Arama kurtarma faaliyetlerinde çalışan bütün gönüllülerimize, görevlilerimize Allah’tan güç, kuvvet vermesini diliyorum.”

* Bu dönem, merkezi hükûmet ile belediyelerin ve sivil inisiyatifin dayanışma içinde çalışması gereken bir dönem. İyi bir koordinasyon içinde çalışılması gereken bir dönem.

“BİRLİK BERABERLİK İÇİNDE OLALIM”

* DEVA Partisi olarak hem genel merkezimizde hem de bütün il başkanlıklarımızda Afet Koordinasyon Merkezleri kurduk. Amacımız; ihtiyacı olan vatandaşlarımız ile bu ihtiyaçları karşılayacak birimler arasında bir iletişim köprüsü kurabilmek. Gerçekten çok ihtiyaç var. Kan bağışı en önemli konulardan bir tanesi.

* Temel gıda maddeleri, temel giyim maddeleri, barınma… Bunlar çok önemli konular. Bunlarla ilgili hem gerekli basın açıklamalarımızı yaptık hem de teşkilatlarımıza gerekli bütün talimatları verdik. Bütün DEVA teşkilatları şu anda yoğun ve gayretli bir şekilde çalışıyor.

* Şu anda ülkemizin birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olması gereken bir dönemdeyiz. Ayrılıklarımızı, farklılıklarımızı bir kenara bırakalım. Hep beraber bu büyük afetten ülkemizi düzlüğe çıkarabilmek için, bu büyük afetin yaralarını sarabilmek için dayanışma içinde olalım. Birlik, beraberlik içinde olalım.