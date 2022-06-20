Babacan’dan EGM’nin açıklamasına tepki

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, DEVA Parti’li Mustafa Yeneroğlu için, “Teşkilatımıza yönelik düşmanlığı herkesçe bilinen milletvekili…” ifadelerinin kullanılmasına sert tepki gösterdi. Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a seslenerek, “Derhal ama derhal gereğini yapmak zorundasınız” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde yaptığı basın açıklamasında; Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından, DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’na yönelik kullanılan ifadelerle ilgili konuştu. Açıklama sırasında Babacan’ın yanında partisinin genel başkan yardımcıları da yer aldı.

EGM’den yapılan açıklamayı kınayan Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan‘a ve TBMM Başkanı Şentop’a seslendi.

“HİÇBİR DEVLET MEMURU VATANDAŞA PARMAK SALLAYAMAZ”

“Emniyet Genel Müdürlüğü’nün tüzel kişiliği kullanılarak, haddini bilmez bir memurun arkasında durulması demokrasimiz ve devletimiz adına büyük bir ayıptır” diyerek sözlerine başlayana Babacan,

“İç güvenliği sağlamakla görevli olan kurum üzerinden hem vekilimiz sayın Yeneroğlu hem de halk tehdit edilmektedir. Hiçbir devlet memuru vatandaşa parmak sallayamaz, haddine değil. Kamu gücünü kullanan hiç kimse hukuka aykırı davranamaz. Bir hukuk devletinde böyle rezillik olamaz” ifadelerini kullandı.

“KİMİN KİMDEN CESARET ALDIĞI ORTADA”

Babacan, Yeneroğlu’na yönelik, “Teşkilatımıza yönelik düşmanlığı herkesçe bilinen milletvekili…” ifadelerinin yer aldığı EGM açıklamasına tepki göstererek, sözlerine şöyle devam etti:

“Bir kamu kuruluşu üzerinden haksızlığı, hoyratlığı, hukuksuzluğu koruyan bir metin yayınlanamaz. Üç beş kişinin kurumsal kişilik gölgesi altına sığınarak yaptığı bir iş olduğuna eminim. Kimin kimden cesaret aldığı ortada.

Bu hukuksuzluğa meydan veren, ‘Anayasa Mahkemesi kararına uymuyorum, kararı tanımıyorum’ deyip hukuksuzluğu bir iklim olarak bu ülkenin başına saran kişidir. Erdoğan’ın iş tutuş tarzıyla ülkemizde oluşturduğu iklim, devlet kurumları için ve kurumlarda çalışanlar için hukuksuzluğu sıradanlaştırmakta, hukuksuzluğu adeta normalleştirmektedir.

“‘HUKUK ARKANDAN GELİR’ DİYEN KİŞİ TEŞKİLATIN BAŞINDA”

Bu teşkilatın kime bağlı olduğu da malum. Polisimize ‘Sen yık geç hukuk arkandan gelir’ diyen, ‘Ayağını kırın, sorumlusu benim’ diyen kişi ülkenin Cumhurbaşkanı tarafından bu teşkilatın başına görevlendirilmiş durumda. Bu açıklamayı yazan kişiler de o gün vatandaşlara parmak sallayanlar da buradan güç almaktadır.

“DERHAL GEREĞİNİ YAPMAK ZORUNDASINIZ”

Sayın Erdoğan’a sesleniyorum. Siz ve size bağlı bakan ne yaparsanız yapın; Türkiye Cumhuriyeti, hukuk tanımazların devlet katında görev yapacağı yer değildir. Derhal ama derhal gereğini yapmak zorundasınız. Haksızlık hukuksuzluk yaparak bizi sindireceğinizi zannediyorsanız boşa heveslenmeyin.

“BOŞUNA UĞRAŞMAYIN”

Biz dünkü açıklama metninin sizin gölgenize saklanarak yazıldığını çok iyi biliyoruz. Bu hukuksuzlukların gücünü sizden aldığını çok iyi biliyoruz. Sizden ve o krizlerin ortağı yanınızdaki Bahçeli’den.

Hiç boşuna uğraşmayın. Bu milleti sindiremeyeceksiniz, susturamayacaksınız. Tehditlerinize de kabadayılıklarınıza da hukuk tanımazlığınıza da pabuç bırakmayacağız.

Sayın Yeneroğlu’nu da bizi de bu ülkenin hiçbir vatandaşını da tehdit etmenize müsaade etmeyeceğiz.

ŞENTOP’A ÇAĞRI

Bir çift sözüm de buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin başkanına. Sayın Şentop, siz niye susuyorsunuz? Siz sadece tek bir siyasi partinin mi meclis başkanlığını yapıyorsunuz? Niçin Meclis’in onurunu savunmuyorsunuz? Niçin edepsizlik karşısında iki çift laf da siz etmiyorsunuz? Gazi Meclisimizde hak arayışlarına yer yok mu?

Sizi de bu vesileyle, hukuksuzluğa karşı derhal tepki vermek, Meclisimizin onurunu korumak zorundasınız. Bir memur ile bir milletvekili arasındaki bu diyaloga sadece seyirci kalırsanız yarın 600 milletvekilinin sahada nelerle karşılaşabileceğini hesap ediyor musunuz?

Milletvekiline hakaret milletin tümüne hakarettir, Millet Meclisi’ne hakarettir. Aklınızı başınıza alın ve bulunduğunuz konumun hakkını verin. Milletvekilinin de TBMM’nin de hukukunu koruyun.”

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