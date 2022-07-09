Babacan’dan Erdoğan’a: Bayram günü söylediklerimi dikkate al

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kurban Bayramı vesilesiyle partisinin Ankara İl Teşkilatı’yla bayramlaştı. DEVA Ankara İl Teşkilatı’nda düzenlenen bayramlaşma töreninde konuşan Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Bayram günü bu söylediklerimi dikkate al. Benden ders almıyorsan memleketin düştüğü halden ders al” dedi.

Türkiye’nin hem uluslararası piyasalar hem de kendi vatandaşları nezdinde güvenilmez olarak ilan edildiğini söyleyen Babacan şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Erdoğan’a tekrar çağrı yapıyorum. Bari şu bayram günü otursun, biraz tezekkür etsin. Nerede hata yaptığını biraz düşünsün. Seçimden sonra biz düzeltip ayağa kaldıracağız ama seçime vakit var. Seçime kadar ülke iflas ederse, temerrüde düşerse bizim işimiz zorlaşacak. Ülkeyi bugün bu halde teslim alsak 6 ayda krizi çözeriz.”

“BAYRAM GÜNÜ SÖYLEDİKLERİMİ DİKKATE AL”

“Bayram günü bu söylediklerimi dikkate al. O, ‘Kalkmış bana ders vermeye çalışıyor’ diyor. Ama derse ihtiyacı var. Benden ders almıyorsan memleketin düştüğü halden ders al. Merkez Bankası’nın ve TÜİK’i başına sapasağlam, dürüst, ehil bir kadroyu ata. Ondan sonra elini, ayağını çek.”

“Bizim Türkiye’nin yarınlarıyla ilgili yaptığımız hazırlığı yapabilen ve çalışabilen başkası yok. Çünkü bu bir tecrübe işi. Bu bir birikim işi. Bu bir istişare kültürü işi. Uzlaşma ve mutabakat kültürünün sonucu.”

“Neyi teslim ettiysek hayırsız bir evlat gibi tükettiler. 190 milyar dolarlık döviz rezervini tükettiler. Merkez Bankası’nı arka kapısından cayır cayır yaktılar. Ülke dövize muhtaç olunca da swap dilenmeye başladılar. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri… Daha Suudi Arabistan’dan 5 kuruş çıkmadı. Görürüz, ne kadar gelir. Havuzun dibi delik. Ne kadar döviz bulsan o deliklerden akıp gidecek.”

“ENFLASYON YÜZDE 200’LERE VARMIŞ DURUMDA”

“TÜİK ilk 6 ay için utanmadan yüzde 78 küsur diye küsurat da vererek, kuyumca terazisinde enflasyon ölçüyormuş numarası yaparak enflasyon açıklıyor. Çarşıya pazara giden herkes görüyor ki enflasyon yüzde 200’lere varmış durumda. Enflasyonu gerçeğinden çok düşük açıklıyorlar. Arkasından o uydurma enflasyon oranında emekliye ve memura zam yapıyorlar. 84 milyonun gözünün içine baka baka enflasyon konusunda yalan söylüyorlar.”

“Papağan gibi tekrar ettikleri üç beş tane konu var. Sayın Erdoğan’ Enflasyonu tek haneye düşüreceğiz’ diyor. Takılmış plak gibi dört yıldır aynı şeyi söylüyor. Bırak tek haneyi, bırak iki haneyi. Üç haneye çıktı. Faizler aldı başını gitti. Gerçekten yazık oluyor.”

“İktidarın Türkiye’nin herhangi bir sorununu çözme imkânı ve ihtimali yok. Artık geriye kalan sayılı günlerinde, iktidarda durdukları sürece nasıl daha fazla nemalanırız, nasıl daha fazla menfaat sağlarız derdine düşmüş durumdalar.”

“BAYRAMDA TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN”

“Maske takıyorum çünkü Covid’in yeni bir dalgası var. Siz bu bayramda tedbiri elden bırakmayın. Genelde hafif geçiyor ama bu işin şakası yok. Ağır geçirenler de var. Bu işi bilenlerle birkaç gündür telefon trafiği yapıyoruz. Hastanelerdeki duruma bakıyoruz. Vakalar ikiye, üçe katlamış durumda. Doktor arkadaşlarımız kapanan yoğun bakımların yavaş yavaş tekrar açılacağından bahsediyor.”

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