Babacan’dan Erdoğan’a: Bir imza atın da şu enflasyonu düşürüverin

DEVA Partisi Gaziantep, Gebze ve Yozgat’ın ardından dördüncü mitingini Siirt’te yaptı. Mitingde konuşan Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Tek imzayla aklınıza geleni yapabiliyorsunuz. Madem keramet imzada, bir imza atın da şu enflasyonu düşürüverin” sözleriyle yüklendi.

Evren DEMİRDAŞ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Siirt mitinginde konuştu. Gazeteci Musa Anter cinayeti davasının zaman aşımından dolayı düşmesine tepki gösteren Babacan, şunları söyledi;

*Çetelerle, mafyayla, karanlık isimlerle vatandaşın üzerine korku salanların karşısına dimdik duracağız. Çete, mafya ne demek? 1990’ların Türkiye’si demek. 90’lar demek, faili meçhuller demek.

*Biz hiç kimsenin bu ülkeye yeniden 1990’ları yaşatmasına izin vermeyiz. Geçen hafta Musa Anter davası vardı. Zamanaşımı nedeniyle davayı düşürdüler. Bir kere daha vurdular Musa Anter’i. Anter davası da ‘cezasızlık zulmüne’ kurban gitti.

*Tıpkı JİTEM davalarında olduğu gibi, tıpkı Roboski’de olduğu gibi, tıpkı Şenyaşar davasında olduğu gibi. Ülkeyi 90’lara döndürmeye çalışanların karşısında dimdik dururuz. Bizim için asıl mesele; devleti hukuka döndürmektir.

*Türkiye’yi özgürleştirmektir. Devleti çetelerden temizlemektir. Kamu kaynaklarının yandaşlara peşkeş çekilmesini önlemektir. Milletin kaynaklarını millet için harcamaktır.

*Torpili, kayırmacılığı, yolsuzluğu yok etmektir. Memleketin sorunlarını çözmektir. Asıl mesele; 783 bin kilometrekare vatan topraklarında özgürlüğün, zenginliğin ve adaletin türküsünü hep bir ağızdan söylemektir.

“İKİ BÜYÜK KRİZİ ÇÖZEN EKİBİN BAŞINDAYDIM”

2001-2002 ve 2008-2009 yıllarında iki büyük ekonomik krizini çözen ekibi başında olduğunu hatırlatan Babacan, şu ifadeleri kullandı;

*Ekonomik krizi çözeceğiz. 6 ayda bu kriz iklimini ortadan kaldıracağız. Enflasyonu da en geç 2. yılın sonunda tek haneye düşüreceğiz. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Eğer iki büyük krizi çözen başka bir kadro varsa, buyursunlar çözsünler.

*Siirt’e geldiğinde Sayın Erdoğan benim için ‘Yahu sen ne yaptın? İmzayı ben attım’ diyor. Kendisine sesleniyorum. 4 yıldır bu ülkeyi tek imzayla yöneten siz değil misiniz? Tam yetkili sizsiniz. Tek imzayla aklınıza gelen her şeyi yapabiliyorsunuz.

*Madem keramet imzada, şöyle bir imza atın da şu enflasyonu düşürüverin. Fiyakalı bir imza atın da hayat pahalılığını bitiriverin. Ağzıyla kuş tutsa yapamaz. Çünkü bilmiyor. Bilmediğinin de farkında değil. Bilenlerle de çalışmıyor.

“MİLLETİN CEBİNDEKİ 112 DOLARI KİM ALDI?”

‘200 lira, bastığımızda 123 dolar ediyordu. Bugün 11 dolar ediyor’ diyen Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Aradaki fark 112 dolar. Soruyorum: Milletin cebindeki her 200 liralık kâğıt paradan tam 112 doları kim aldı? Şu fakirleşmeye bakın. Paramızın erime hızına bakın. Yazıklar olsun. Bu millet sabahtan akşama kadar boşu boşuna mı çalışıyor?

*Alın teriyle, bilek gücüyle kazandığı ekmek parası eriyip gitsin diye mi çalışıyor? Sosyal yardımları ihtiyacı olan bütün vatandaşlarımıza ulaştıracağız. İhtiyaç sahiplerine asgari gelir desteği sağlayacağız.

*Diyelim ki bir vatandaşımızın hanesine giren toplam gelir, o hanenin ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Diyelim ki 5 kişilik aile. İhtiyacını hesap ettik. Aileye girmesi gereken asgari gelir nedir? Hesaplayacağız.

O ailenin eline ne kadar para geçiyor? Öğreneceğiz. Aradaki farkı devlet olarak biz ödeyeceğiz.

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