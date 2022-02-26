Babacan’dan Erdoğan’a çok ağır sözler! “Biraz dik dur!”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bursa’da partisinin Nilüfer İlçe kongresinde açıklamalarda bulundu. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal girişimine dair konuşan Babacan,

“Sayın Erdoğan ‘Muhalefet partilerinin projesi yok’ diyor. Haberleri sabah akşam partili medyadan dinlediği için uydurulmuş gerçeklik dünyasını izliyor, orada da projelerimizi görmüyor. Kendisine tavsiyem sadece TRT’ymiş, A Haber’miş falan izlemesin. Proje görmek istiyorsa buyursun, DEVA Partisi’nin internet sitesine, Youtube sayfasına, sosyal medya hesaplarımıza bir baksın. Kendisine, çaktırmadan bir ‘stalkerlık’ yapmasını tavsiye ediyorum. Biraz kopya çekip, memleket için hayırlı birkaç fikir edinmesi için çok faydalı olacaktır. Kendisini Beştepe Harikalar Diyarı’na hapsetti.” dedi.