Babacan’dan Erdoğan’a tepki: Böyle bir vaadi gördüğüme kahroluyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şehir dışında okuyan öğrencilere ulaşım için destek verileceği açıklamasına tepki gösteren DEVA Partisi lideri Babacan, “Böyle bir vaadi gördüğüme kahroluyorum. Çok değil 7-8 sene evvel yurt dışına eğitime gidecek gençlere desteği konuşuyorduk. Şimdi şehirler arası ulaşım için destek vermeyi gururla müjdeliyor Cumhurbaşkanı” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın şehir dışında eğitim gören öğrencilerle ilgili vaadine tepki gösterdi.

Babacan, Erdoğan’ın söz konusu açıklamaları için, “Böyle bir vaadi gördüğüme kahroluyorum. Çok değil 7-8 sene evvel yurtdışına eğitime gidecek gençlere desteği konuşuyorduk. Şimdi şehirler arası ulaşım için destek vermeyi gururla müjdeliyor Cumhurbaşkanı… Bu ülkenin evlatları bunu hak etmiyor” yorumunu paylaştı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşaknı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Bir müjde de üniversite öğrencilerimize vermek istiyorum. Ailelerinin yaşadığı şehirlerden uzak yerlerde eğitim-öğretim gören öğrencilerimize okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği sağlayacağız. Yılda iki defa verilecek bu destek sayesinde yaklaşık 150 bin öğrencimizin ailelerinin yanına onlara herhangi bir yük getirmeden gidip gelebilmesini temin etmeyi hedefliyoruz” demişti.

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