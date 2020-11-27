Babacan’dan Erdoğan’a Varlık Fonu çağrısı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Konya’da partisinin 1. Olağan İl Kongresinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Corona virüsü salgınına karşı önlemlerde olduğu gibi aşı konusunda da geç kalındığını ifade eden Babacan şöyle konuştu:

* Salgının başından beri test istasyonları kurulmasını önerdik, dinlemediler. Şimdi de semptom göstermeyenlere test uygulanmıyor ve daha az vaka tespit ediliyor. Semptom göstermesine rağmen pozitif olanlar tespit edilmeden yayılım nasıl önlenecek? Maalesef önlemler konusunda olduğu gibi aşı konusunda da geç kalındı. Bunun da sebebi hazineyi boşaltmış olmaları.

* Kalkınmış ülkeler tarafından şimdiden satın alınan ve rezerve edilen aşılar var. Amerika’da ve Almanya’da Aralık sonuna doğru aşılama başlayacak. 55 milyonluk İngiltere toplam 145 milyon doz aşı siparişi verdi bile. Biz ise henüz risk gruplarına mevsimsel grip aşısını bile yaptıramamış durumdayız.

“100 MİLYON DOZ AŞIYA İHTİYACIMIZ VAR”

“Ekonomi yönetiminde çuvallayanlar, ülkemizi ilaç ve tıbbi cihaz firmalarına karşı da borca soktular” diyen Babacan şunları söyledi:

* Bu hastalığa karşı bağışıklık kazanmamız gerekiyor. Uzmanlar bunun için en az 100 milyon doz aşıya ihtiyacımız olduğunu söylüyor. Kendi hekimlerimizin geliştirdiği ve tüm dünyanın sipariş listesine girdiği aşıdan yalnızca 1 milyon doz sipariş verilmiş. Çin’de daha fazları tamamlanmamış aşıdan ise 10 milyon sipariş etmişiz.

* Bu aşının etkisi nasıl belli değil. Daha ne zaman piyasaya sürüleceği bile belli değil. Ekonomi yönetiminde çuvallayanlar, ülkemizi ilaç ve tıbbi cihaz firmalarına karşı da borca soktular. İtibarımız azaldı. Tüm bunlar aşı ihtiyacımızı karşılamamızı olumsuz yönde etkiliyor.

“SALGINA KARŞI SUNABİLECEĞİNİZ PAKETİ AÇIKLAYIN”

Piyasaların durgunlaşmaması için halk sağlığının gözden çıkarıldığını ifade eden Babacan açıklamalarını şöyle sürdürdü:

* Ekonomiyi batırdığınız için, piyasa daha da durgunlaşmasın diye, halkımızın sağlığını gözden çıkardınız. On binlerce insanımızı, yüzlerce sağlık çalışanımızı kaybettik. Soru basit: İki yılda ülkemizi büyük zarara uğrattınız.

* Merkez Bankası rezervini bir çırpıda yaktınız. İsrafa devam ettiniz. İsrafa ve faize ödediğiniz parayla salgına karşı nasıl bir önlem paketi sunabilirdiniz? Bir düşünün. Cevap bekliyoruz.

“REFORMDAN ANLADIKLARI SORUNUN TA KENDİSİ”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın hukuk ve ekonomi alanındaki reform açıklamalarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Babacan şöyle konuştu:

* Reformu işlerin kötüye gitmemesi için, sorunları düzeltmek için reform yaparsınız. Dediler ki, “Cumhuriyet tarihindeki en büyük reform, Partili Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine geçiştir”. Olanlardan zerre kadar ders almamışlar! Biz reformdan çözüm anlıyoruz, meğer onlar reformdan sorunun ta kendisini anlıyormuş.

* Ülkemizin bugün her alanda reforma ihtiyacı olmasının sebebi zaten yaptığınız hatalar. Bunun en önemli sebebi de iki yıl önce getirdiğiniz Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi. Kötü örneği bize kılavuz diye gösteriyorlar.

* Hani diyorlar ya ‘itibardan tasarruf olmaz’ diye. Olur olur, sizin o şatafatlı yazlık, kışlık külliyelerinizden, bilmem kaç uçaklı devlet gezilerinizden bal gibi tasarruf olur.

“VARLIK FONU’NUN İŞLEMLERİNİ AÇIKLAYIN”

Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA) arasında Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk payının QIA’ya devrine ilişkin ‘şeffaflık’ çağrısında bulunan Babacan “Varlık Fonu aracılığıyla Katar’a satış mutabakatı anlaşması yapmışlar. İşte size fırsat. Şeffaflık öyle “şeffaf olacağız” demekle olmuyor. Haydi, bu satıştan başlayarak, Varlık Fonu’nun bugüne kadar yaptığı iş ve işlemleri şeffaf bir şekilde paylaşın” ifadelerini kullandı.

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