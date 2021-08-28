Babacan’dan Erdoğan’a: Yolun sonuna geldiniz, müsait bir yerde ineceksiniz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın sunduğu ekonomik verileri eleştiren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Sayın Erdoğan hani ‘Nereye geldik’ diye soruyor ya. Kendisi hiç zahmet etmesin, biz yanıt verelim. Yolun sonuna geldiniz. Siz müsait bir yerde ineceksiniz, biz de emaneti teslim alacağız” dedi.

Sozcu.com.tr

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara’da partisinin 1. Olağan Yenimahalle ilçe kongresinde konuştu.

“SİZ MÜSAİT BİR YERDE İNECEKSİNİZ”

Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta partisinin il başkanları toplantısında yaptığı konuşmayı “Neredeyse tüm ekonomik verileri çarpıttı” diye değerlendiren Babacan, kürsüde gösterdiği grafiklerle Erdoğan’a yanıt verdi. Babacan, “Sayın Erdoğan hani ‘Nereye geldik’ diye soruyor ya. Kendisi hiç zahmet etmesin, biz yanıt verelim. Yolun sonuna geldiniz. Siz müsait bir yerde ineceksiniz, biz de emaneti teslim alacağız. Türkiye’yi en kısa sürede refah ve özgürlük rotasına yeniden sokacağız” ifadelerini kullandı.

“BEN VE ARKADAŞLARIMIN İŞ BAŞINDA OLDUĞU DÖNEMLE ÖVÜNMEYİ BIRAKIN”

“Sayın Erdoğan, önce bir konuda anlaşalım” diyerek sözlerini sürdüren Babacan, “Ben ve arkadaşlarımın iş başında olduğu dönemin başarılarıyla övünmeyi bırakın. Sorumluluğu tümüyle üstünüze aldığınız şu son dönemi bir anlatın. 2002-2007 arasında Türkiye’nin ortalama büyüme hızını yüzde 7’ye çıkarttık. 2009-2015’e kadar ortalama büyüme hızı 7,3’tü. 2018 Haziranından sonra yüzde 2,9. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin karnesi bu” şeklinde konuştu.

“İSTİHDAMI BİZ ARTIRDIK, SİZ DÜŞÜRDÜNÜZ”

Babacan, açıklamasına şöyle devam etti:

“Niye istihdamla ilgili kendi dönemini anlatmıyor? 2018 Haziranından itibaren istihdam düşüyor. Evvelsi gün ‘İstihdamı 19 yılda 9 milyon artırdık’ diyor. Onu biz artırdık, siz düşürdünüz. Geniş işsizlik 2018 Haziranından sonra, son üç yılda yüzde 17’den yüzde 27’ye çıktı. Dönüp bizim işin başında olduğumuz ve doğru bildiğimizden şaşmadan çalıştığımız dönemde elde edilen başarılarla yıllar sonra övünüyor. Aynı müflis tüccarın eski defterleri karıştırması gibi.”

“FAİZ ÖDEMELERİYLE TANESİ 200 BİN LİRADAN 800 BİN TANE OTOMOBİL ALINIR”

Sayın Erdoğan, siz bu milletten ‘Bana yetkiyi verin, faizle nasıl uğraşılır görün’ diye oy istemediniz mi? Merkez Bankası’nın politika faizi tam yüzde 19. Bütçeden faize ödenen rakam gelmiş geçmiş en yüksek seviyede. Bu yıl 180 milyar lira. Hani faizle mücadele ediyordunuz? 180 milyar liraya tam 3 bin tane yangın söndürme uçağı alabilirsiniz. Tanesi 200 bin liradan 800 bin otomobil alabilirsiniz.

“PARA BASAN KURUMU BORCA BATIRDILAR”

Merkez Bankası’nın net rezervini 10 milyar dolardan aldık, 60 milyar doların üzerine çıkarttık. Taraflı cumhurbaşkanı ve akraba bakan el ele verdi; tarihte ilk defa Merkez Bankası’nın net rezervlerini eksiye düşürdü. Şu an eksi 55 milyar dolar. Para basan kurumu borca batırdılar.”

“DOĞRUDAN YATIRIMLAR EKSİDE”

Babacan, Erdoğan’ın “Ülkemizde yapılan yatırımların tutarını 1,4 trilyon liraya çıkarttık” sözleri üzerine ise şunları söyledi:

“Net doğrudan yatırımları neredeyse sıfırdan alıp 22 milyar dolara çıkarttık. 2018’den sonra ne oldu? Eksiye düştü. Türkiye’den çıkan doğrudan yatırım, Türkiye’ye gelen yatırımdan daha fazla. Kendi sermayedarımız başka ülkenin insanlarına iş sağlıyor. Övündüğünüz tablo bu mu?”

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