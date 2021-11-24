Babacan’dan Erdoğan’a zehir zemberek sözler! Kritik dolar açıklaması! “Tarihi bir zarar veriyor!”





DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan partisinin haftalık basın toplantısında dolar kurunda artışı değerlendirdi. AK Parti'ye tepki gösteren Babacan "Kendi deyimleriyle yerli ve milli bir kriz" dedi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, haftalık değerlendirme toplantısında konuştu. Babacan hükümete çağrı yaparak, ülkenin daha iyi hale gelebilmesi için yapılacak maddeleri saydı. "Bu yaşananlar tek bir kişinin keyfi bir şekilde inatla attığı adımlar sonucunda yaşanıyor." diyen Babacan “Tüm bunların bedelini milletimiz alın teriyle ödedi ve ödüyor. Tek yetkili oldu ve hemen ardından ülkenin 137 milyar dolarlık rezervi çarçur edildi. Kurdaki artış ülkenin dış ticaretinde ağır bir yük oluşturacak. Tüm bunlara değdi mi Sayın Erdoğan? diyerek Erdoğan’a tepki gösterdi. #alibabacan #devapartisi #dolar #erkenseçim #seçimler #haber #haberizle #anahaber