Babacan’dan faiz tepkisi: Beştepe numara yapmasın

Merkez Bankası’nın faiz kararı üzerine açıklamalarda bulunan DEVA Partisi lideri Babacan, “Beştepe, Merkez Bankası faizini indirerek faiz karşıtlığı numarası yapmasın” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Babacan, “Siz bu milletten aldığınız vergileri faize gömdünüz, gömüyorsunuz. Sadece bu sene ödeyeceğiniz faiz ve kur farkıyla tam 1 milyon aileye bedava konut verilebilirdi” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini %12’den %10.5’e indirdi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kararı sosyal medya hesabından videolu paylaşımıyla değerlendirdi.

Babacan, paylaşımında “Beştepe, Merkez Bankası faizini indirerek faiz karşıtlığı numarası yapmasın” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Babacan, “Siz bu milletten aldığınız vergileri faize gömdünüz, gömüyorsunuz. Sadece bu sene ödeyeceğiniz faiz ve kur farkıyla tam 1 milyon aileye bedava konut verilebilirdi” dedi.

“FAKİRDEN ALIP, ZENGİNE VEREN BİR HÜKÜMET”

Babacan, bu konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, “Kur korumalı mevduata ödenecek para ile 1 milyon konut alınabilir. Yani 1 milyon konutluk parayı elinde zaten parası olan bir azınlığa veriyorlar. Bu hükümet fakirden alıp, zengine veren bir hükümet. Bunlar Robin Hood’un tam tersini yapıyor” ifadelerini kullanmıştı.

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