Babacan’dan iktidara: “F-35 savaş uçakları nerede?”

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Bayburt’ta konuştu. Babacan, F-35 savaş uçaklarını sordu. “Dünyada itibarımızı beş paralık ettiler. Avrupa Birliği ve Dışişleri Bakanlığı yapmış bir arkadaşınız olarak benim içim yanıyor. Soruyorum; ortağı olduğumuz, milyarlarca dolar para verdiğimiz F-35 savaş uçakları nerede?” ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Karadeniz gezisi sürüyor… Ali Babacan, Bayburt, Gümüşhane ve Kelkit’te partisinin il ve ilçe binalarının açılışını gerçekleştirdi. Bayburt’ta Babacan, gündemi değerlendirdi.

“PARASINI VERDİĞİMİZ F-35 SAVAŞ UÇAKLARI NEREDE?”

ABD kongresinin Türkiye’ye savaş uçağı satışına yönelik tasarısına değinen Babacan hükûmete F-35 savaş uçaklarını sordu.

Babacan, şöyle konuştu:

*Dünyada itibarımızı beş paralık ettiler. Avrupa Birliği ve Dışişleri Bakanlığı yapmış bir arkadaşınız olarak benim içim yanıyor.

*Soruyorum; ortağı olduğumuz, milyarlarca dolar para verdiğimiz F-35 savaş uçakları nerede? Teknolojinin sahibi 4 ortaktan birisiydik.

*Bizim dönemimizde milyarlarca dolar para akıttık. Tapusunu aldığımız uçakları getirtemediler. Amerikan kongresi ‘F-16’yı veririm ama Ege’de uçurmayacaksın, Yunanlılarla ihtilaflı alanlara uçakları sokmayacaksın’ diyor. Egemenlik bu mu ya?

*Bağımsız ülke olmak bu mu? Biz Türkiye’de F-16 fabrikası kurmadık mı? Ta 1990’larda bu ülke F-16 savaş uçağı üretiyordu. Bugün gidiyorlar Amerika‘dan F-16 dileniyorlar. Bir de Amerika vermeden önce Ege’de uçurtmama sözü istiyor.

*Daha geçen yıl düşman ilan ettiğine sarmaş dolaş sarılan bir hükûmetten bahsediyoruz. Bu mudur dik durmak? Kimse bize dış politikada dik durmanın ne olduğunu öğretmesin.

“PARAYI PUL ETMEK MİLLİLİK MİDİR YERLİLİK MİDİR?”

“Bu ülkeyi gençlerin kaçmak istediği bir ülke haline getirmek millîlik midir, yerlilik midir?” diye soran Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:

*Faiz lobisinin eline düşmüş bir hükûmetten bahsediyoruz. Paramızı pul etmek millîlik midir, yerlilik midir? Soruyorum. 200 liralık banknot tedavüle girdiği gün 123 dolar ediyordu.

*Bugün 12 dolar ediyor. 200 liralık banknot taşıyan her vatandaşımızın cebinden 111 dolar çalınmış durumda. Parayı pul etmek millîlik midir, yerlilik midir? Faizle mücadele hani nerede?

*Biz ekonominin başındayken faizler yüzde 6, 7’ydi. Ne diyordu? ‘Yüksek faiz vatana ihanettir’ diyordu.

*Bizim dönemimizde devletin bütçesinden yıllık ortalama 50 milyar faiz ödenirken ’50 milyar faiz ödemek vatana ihanettir’ diyordu.

*Yüzde 6-7 faiz vatana ihanetse, yüzde 30-35 faizi nasıl tanımlayacağız? Şu an bütçeden 400 milyar faiz ödemek nedir? Cevabımı bekliyorum.

“ÇİFTÇİNİN BORÇ YÜKÜNÜ BİR KENARA KOYACAĞIZ”

Türkiye’nin temel ürünlerde ithalatçı ülke haline geldiğini söyleyen Babacan, şu ifadeleri kullandı:

*Karkas et ithal ediyoruz. Buğday ithal ediyoruz. Yazık günah değil mi? Niye? Çünkü bu hükûmetin bir tarım politikası yok. Hükûmete ulaşanlar, ithalat lobileri.

*Gidip kulaklarına fısıldıyorlar ‘Şunu şöyle, bunu böyle yap’ diye. Çiftçimiz ulaşabiliyor mu? Bayburtlu bir çiftçimiz hükûmete ulaşabiliyor mu? Sorun tam burada.

*Her konuda çözüm açıklıyoruz. İlk eylem planımızı tarım konusunda açıkladık. Bütçesiyle beraber hazırladık. Ne yapacağız? Şu eski kredi borçlarının faizlerini sileceğiz, 2 yıl ödemesiz uzun vadeye yayacağız.

*Çiftçinin borç yükünü bir kenara koyacağız. Yeni kredi açacağız ki çiftçimiz işlerini döndürebilsin. Hacizmiş, şuymuş buymuş hepsini ortadan kaldıracağız.

ÇİFTÇİYE SÖZ VERDİ

İktidarlarında çiftçiye gübre desteği vereceklerini ve gübre parasının yarısını devletin karşılayacağının sözünü veren Babacan, sözlerini şöyle tamamladı:

*Hayvancılıkla uğraşan üreticilerimiz için yem parasının yarıya yakınını devlet olarak karşılayacağız. Çiftçimize özel daha düşük elektrik fiyatı uygulayacağız.

*Devlet desteklerini ürünün daha ekim dikim zamanında açıklayacağız. Çiftçi eline ne kadar destek geçeceğini bilecek. Hasat zamanı da desteği aynen ödeyeceğiz.

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