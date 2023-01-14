Babacan’dan Karamollaoğlu’na ziyaret

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Altılı Masa’nın 14 Kasım’da kendi ev sahipliğinde yapacağı toplantı öncesinde, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Altılı Masa’nın 14 Kasım’da kendi ev sahipliğinde yapacağı toplantı öncesinde, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti.

Ali Babacan, Altılı Masa’nın 14 Kasım’daki toplantısına ev sahipliği yapacak. Babacan, toplantı öncesinde siyasi parti genel başkanlarını ziyaret etmeye başladı. Babacan, ilk ziyaretini Temel Karamollaoğlu’na yaptı. Babacan, Karamollaoğlu ile bugün Saadet Partisi Genel Merkezi’nde bugün bir araya geldi.

Ali Babacan, bugün saat 17:00’de de Gelecek Partisi Genel Başkan Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret edecek. (ANKA)