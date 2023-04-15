Babacan’dan ‘mülakat’ tepkisi

DEVA Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nda “Millet Sofrası” adıyla iftar programı gerçekleştirildi. Törene, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

“SİYASETÇİ KENDİSİNİ VE HADDİNİ BİLMELİ”

Kürsüye davet edilen İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Demokratik siyaset her şeyden önce bir tevazu işi olduğunu unutmamamız gerekir. Siyasetçinin kendisini ve haddini bilmesidir. Millete haddini bildirmeye kalkanların, toplumun farklı kesimlerine nasıl düşünüp nasıl yaşamaları gerektiğini dikte edenlerin demokratik siyasette asla yeri yoktur. Ne bir kerametleri vardır, ne de bir üstünlükleri… İnsandır. Toplumun bir bireyidir. Bunu unutmamak gerekir. Siyasetçilerin, yöneticilerin bir imtiyazı asla olamaz, olmamalıdır. Seçimle gelirler, görevlerini yapar ve ceketlerini alır evlerine dönerler.

“15 MAYIS SABAHINA…”

15 Mayıs sabahına bu ülkede hiç kimse kaybetmek duygusuyla asla uyanmayacak. Hiç kimse seçim kazandığı için de bir zafer yaşadığı hissine asla kapılmayacak. Hepimiz, 86 milyon insan, milletin iradesinin tertemiz tecelli etmiş olmasının huzuruyla yeni hayatlarımıza, görevlerimize, sorumluluklarımıza adım atacağız. 86 milyon vatandaşın aklıyla, yüreğiyle, vicdanıyla yönetilecek.”

“İSTANBUL ÜLKEMİZİN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK”

Ardından kürsüye gelen Babacan ise şu açıklamalarda bulundu:

“Ramazan Bayramı’mıza 5 gün kaldı. Demokrasi Bayramı’mıza ise sadece 29 gün var. Önümüzde iki bayram var. İnşallah 29 gün sonra İstanbul damgayı demokrasiye basacak. 29 gün sonra İstanbul damgayı atılıma basacak. 29 gün sonra İstanbul ülkemizin kaderini değiştirecek.

“BİR SEÇİM BEYANNAMESİ AÇIKLADILAR, BAŞTAN AŞAĞI KOPYA”

Adaleti alaşağı eden, demokrasiyi ezen, hakkı yerle bir eden ve artık eskiyen bir hikayeyi kabul etmediğim için buradayım. 20 yıldır iktidarda olanlar çıktılar bir seçim beyannamesi açıkladılar. Bir baktık baştan aşağı kopya. Sayın Erdoğan ne diyor? ‘Artık mülakatı kaldıracağız’ diyor. Mülakatla en büyük haksızlığı yapan siz değil misiniz? Kayırmacılığı yapan siz değil misiniz? Bizden tam 2.5 ay sonra açıklıyor bunu. Parti programımızı 3 sene önce yazdık, o daha şimdi açıklıyor.”