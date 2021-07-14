Babacan’dan o açıklamalara çok sert yanıt.. ”Taraflı Cumhurbaşkanı.. Cayır cayır sattın!”





Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hatay’da partisinin 1. Olağan Antakya ve Defne ilçe kongrelerinde konuştu. Babacan Erdoğan'ın seçim öncesi'' Bana oy verin faizle de enflasyonla da nasıl mücadele edilir.. Tek imza yetkisini bana verin sorunlar nasıl çözülür ben göstereceğim.' vaatlerini dile getirerek tepki gösterdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #alibabacan #devapartisi #receptayyiperdoğan #akp #siyaset #ekonomi #haber #politika #yurttaştv