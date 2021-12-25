Babacan’dan şok ‘DOLAR’ açıklaması! “SORUMLUSU ERDOĞAN’DIR! KAÇAMAZ!”





DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin kongresinde konuştu. Dövize Endeksli Mevduat Sistemi'ni eleştiren Babacan, Özal dönemine vurgu yaparak, "Bu hafta yaptığınız açıklamalarla Özal'ın kemiklerini sızlattınız" dedi. DEVA Partisi lideri Ali Babacan, dün Kilis Kongresi'nin ardından bugünde 1. Olağan Osmaniye İl Kongresi'nin açılışında konuştu. İktidarın yakın tarihte aldığı ekonomi kararların ülkenin geleceğini kararttığını ifade eden Babacan, "Nas diye finansal sisteme baltayla girdiler" diyerek, alınan kararın Turgut Özal'ın kemiklerini sızlattığını söyledi. Sırf Sayın Erdoğan'a sahte zafer yaratmak için ne yaptılar? Merkez Bankasına arka kapıdan döviz sattırdılar. Kendi vatandaşını dövizle borçlandırıyor. Bu yarınlara ipotek koymaktır. Erdoğan nas diye diye finansal sisteme baltayla, kazmayla dalmadan önce, dolar kuru 8,30 idi. Türk lirasının esamesi okunmuyor. Türk lirası kazanıp, Türk lirası harcayan vatandaşlar olarak, her gün batıyoruz BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join