Babacan’ın partisine geçeceği iddia edilen Erhan Usta’dan açıklama!

Yaptığı açıklamalar nedeniyle MHP’den ihraç edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta, Ali Babacan’ın kuracağı yeni partiye geçmeyeceğini açıkladı.

Hakkında çıkan söylentilere sosyal medya hesabından cevap veren Usta, şu ifadeleri kullandı;

*Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve siyasi sorunları her geçen gün büyümektedir. Mevcut iktidar bu sorunlara çözüm üretememekte hatta sorunları ağırlaştırmaktadır.

*İktidarın elindeki medya gücünü ve devlet imkanlarını acımasızca kullanması, bu süreci olumsuz yönde beslemektedir. Ülkeyi içinde bulunduğu çıkmazdan kurtaracak olan şüphesiz ki yine siyaset kurumudur.

*Bu anlamda ülkenin sorunlarını çözme, demokratikleşme ve siyasi zenginliğin artması adına yeni siyasi oluşumları kıymetli buluyorum.

*Önemli bir kısmı üst düzey yöneticilikle geçen 26 yıllık bürokrasi ve 5 yıllık siyasi hayatımda hep devletimizin ve milletimizin refahı için çalıştım.

*Bedeli ne olursa olsun ilkelerimden taviz vermedim. Milletimizin de bu tutumumu taktir ettiğini memnuniyetle müşahede ettim.

“TEKLİF GELDİ AMA…”

Babacan’a ve partisine başarılar dileyen Erhan Usta, “Sayın Babacan’dan, partinin kurucuları arasında yer alma teklifi aldım. Bu konuda kendilerine teşekkür ederim. Ancak, özellikle Samsun’da yaptığımız kapsamlı değerlendirme ve istişareler sonucunda, Parti programındaki bir kısım görüş ayrılıklarımızdan dolayı bu teklifi kabul edemeyeceğimi ifade ettim” diye belirtti.

Usta, partisinden ihraç edildikten sonra 31 Mart seçimlerinde başka partilerden kendisine gelen Belediye Başkanlığı adaylık tekliflerini de kabul etmemişti. Erhan Usta, Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne Bağımsız Aday olarak katılmış ve yüzde 21 oy almıştı.

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