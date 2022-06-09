Babalar günü ne zaman 2022? Babalar günü hangi gün, bu pazar mı?

Hayatımıza, özverileri ve sevgileriyle yön veren, desteğiniz bizlerden esirgemeyen babalarımız için anlamlı bir gün olan Babalar günü geri sayımı başladı. Babalar günü için onlara sürpriz yapmak isteyen ya da bir mesaj atmak isteyenler Babalar Günü ne zaman merak ediyor. Babalar günü 2022 yılında 19 Haziran Pazar günü kutlanacak.

Çocukları hangi yaşta olursa olsun, onların yetişmesinde ve mutlu olması için çabalayan babalar için, Babalar günü kutlanıyor. Babalar Günü ilk kez “Anneler Günü varsa neden Babalar Günü de olmasın” sorusundan yola çıkarak 19 Haziran 1910′da Washington’un Spokane şehrinde kutlanmıştı.

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar günü bu yıl yani 2022’de 19 Haziran Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd’un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran’ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelendi.

Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington’un Spokane şehrinde kutlandı. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmedi. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımladı. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon’ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD’de resmi tatil ilan edildi.

BABALAR GÜNÜ İÇİN HEDİYE ÖNERİLERİ

Babalar Günü‘nde babanıza güzel ve farklı bir hediye almak için öncelikle onun nelerden hoşlandığını, günlük hayatını düşünün. Kullanışlı bir hediye olsun derseniz iş hayatında ya da günlük hayatta işine yarayacak bir hediyeyi Babalar Günü‘nde babanız için seçebilirsiniz.

Alacağınız hediyeyi kişiselleştirerek daha önce aldığınız hediyelerden farklı bir hale getirebilirsiniz. Örneğin babalar günü için babanıza alacağınız kol düğmesinde isminin baş harfleri olabilir, kutusunda sizin ona mesajınız yazabilir. Her gün iş yaşamında kullandığı kartvizitliğinin yerine isminin yazılı olduğu bir gümüş kartvizitlik de babalar günü için ideal bir hediye olabilir.