“Babalara” en güzel hediye Ticket Compliments’tan

İSTANBUL (AA) – Edenred’in "İş hayatının her gününde yanınızdayız" mottosuyla hayata geçirdiği teşvik ve ödüllendirme ailesi Ticket Compliments, Babalar Günü’nde de çalışanlarına, iş ortaklarına ve bayilerine hediye vermek isteyen şirketlerin hayatını kolaylaştıracak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Edenred’in şirketlere sunduğu teşvik ve ödüllendirme çözümlerinden biri olan Ticket Compliments Fashion Hediye Çeki çalışanlara 400’e yakın mağazada, 16 markanın giyim, aksesuar ve ayakkabı ürününde alışveriş imkanı sunuyor. Şirketler ise her 1.000 TL’lik hediye çeki alımında 100 TL’lik hediye çeki kazanıyor.

Elektronikten mutfak gereçlerine dekorasyondan kozmetiğe farklı kategorilerde, 14 markanın 2 bini aşkın mağazasından özgürce hediye seçme özgürlüğü sunan Ticket Compliments Universal Hediye Kuponu ise şirketlere her 1.000 TL’lik alımda 50 TL’lik hediye çeki kazandırıyor.



Ticket Market, Ticket Compliments Fashion ve Ticket Compliments Universal Hediye Çekleri’nin geçerli olduğu en yakın mağazaların listesine MyEdenred uygulaması ya da edenred.com.tr üzerinden ulaşılabiliyor.