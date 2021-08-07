‘Babam sağ olsun’ dedirten işe alım!

Sakarya’nın eski Çevre ve Orman Müdürü, Tarım ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Nurettin Taş’ın oğlu Fatih Taş geçtiğimiz günlerde ikametini Ankara’dan Hendek, Uzuncaorman Mahallesi’ne aldırdı. İkameti Hendek’te olan Fatih Taş, Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü işçi alımı kurasına girerek kazandı.

HALIL ATAŞ

Orman Bölge Müdürlüğü, 5 Ağustos-14 Ağustos tarihleri arasında internet sitesi üzerinden orman işçisinin alınacağını duyurdu.

Orman işçisi olarak alınacak olan kişilerden ise nüfus cüzdan fotokopisi, adli sicil kaydı, askerlik durum belgesi, diploma ve ikametgâh adresi istenildi.

MÜDÜRÜN OĞLU BAŞVURDU

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü’nün açılan bu başvurusuna Tarım ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü görevini sürdüren ve geçtiğimiz senelerde Sakarya’da Çevre ve Orman Müdürü olarak görev yapan Nurettin Taş’ın oğlu Fatih Taş da orman işçisi pozisyonu için başvuruda bulundu.

7. SIRADAN KAZANDI

Muharrem Fatih Taş, babasıyla aynı kurumda Sakarya Bölge Müdürlüğü’nün açmış olduğu orman işçisi pozisyonunu kura ile 7. sıradan kazandı.

“BU İŞİ HAK EDENLER ALINDI”

Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat ise konuyla alakalı olarak şu açıklamayı yaptı;

“Bölge müdürlüğümüze bağlı işletme ve fidanlık müdürlüklerine toplamda 81 adet işçi için genel müdürlüğümüz İŞKUR üzerinden ilana çıktı. Müracaat edenler İŞKUR tarafından bize gönderildi. Sonrasında noter huzurunda alınacak sayının 4 katı kadar asil ve yedek kura çekildi.

Burada asıl çıkanlardan başlamak üzere herkesten ilanda belirlenen evraklar istendi. Evrağı getiren önce asiller, sayı tamamlanmamış ise yedek personeller çağırılarak liste tamamlanmıştır. Bu dört katı kişiler beden eğitimi fakültesi ile beraber, koşu ve diğer sınavlara tabi tutulmuş bu sınav sonuçlarında kimin referansı, kimin oğlu, kimin kardeşi olduğuna bakılmaksızın hak eden bu işi yapabilecek insanlar alınmıştır.

“20’NİN ÜZERİNDE PERSONEL ÇOCUĞU MÜRACAAT ETTİ”

İsmi geçen sayın genel müdür bey bizi aramadı. Şartları tutan herkes müracaat edebilir. Bizim kendi personelimizden de 20’nin üzerinde personel çocuğu müracaat etmiş, bunlardan hak eden belki 5-6 kişi işe alınmış, hak etmeyen personel çocuğu da olsa işe alınmamıştır.”

İlginizi Çekebilir Enstitüye torpille girdi, mesai saatinde parti toplantısında görüntülendi İlginizi Çekebilir Kazakistan’a müşavir atandı, torpil yok dedi