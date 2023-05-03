“Babanın Oğlu Kemal” yakalandı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve İtalya’da yakalanan Barış Boyun’un elebaşılığındaki suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 8 ilde yaptığı operasyon sonrasında çalışmalarını sürdürdü.

YURT DIŞINA KAÇACAKTI

Örgütün içerisinde yüksek konumda bulunduğu, kentteki gece kulübü görevlilerinin öldürülmesi ile iş yerlerine düzenlenen silahlı saldırıların azmettiricisi olduğu tespit edilen, kamuoyunda “Babanın Oğlu Kemal” olarak bilinen Kemal Ürün’ün yurt dışına kaçacağını belirleyen ekipler, çalışmalarını bu noktada yoğunlaştırdı.

Teknik ve fiziki çalışmaların ardından şüphelinin E.A. adına sahte kimlik düzenlediğini ortaya çıkaran ekipler, yurt dışına kaçmak için İstanbul’dan kara yoluyla hareket eden şüpheliyi Bolu’da aracını durdurarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (AA)