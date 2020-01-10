Babasına şikayet etti diye otomobilini yaktı

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Alaturka Online
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Olay, Adana’nın Yüreğir ilçesinde meydana geldi. Başak Mahallesi’nde yaşayan S.D. birkaç gün önce hırsızlık yapmak için Mehmet Ok’un evine girdi. S.D. evdeki kişiler tarafından fark edilince kaçtı. Genci tanıyan ev sahibi, S.D.’yi babasına şikayet etti.

Evini soymaya çalıştığı kişiyi babasına şikayet eden Mehmet Ok’un otomobili kullanılamaz hale geldi. FOTO: İHA

S.D., intikam almak için Mehmet Ok’a ait otomobili park halindeyken içerisine lastik koyarak ateşe verdi. Ardından hızla olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Özel Harekat polisleri, S.D.’in kaçmış olabileceği mahalle aralarında güvenlik önlemi alırken diğer ekipleri de zanlıyı evlerin çatılarında aradı. FOTO: İHA

Aracı kundaklanan Mehmet Ok, “Bu kişi iki-üç önce evime girdi hırsızlık amacıyla. O gün arkasından koştuk yakalayamadık. Babasına şikayet ettim. O da geldi arabayı yaktı” dedi. Kaçan S.D.’yi yakalama çalışması sürüyor. (İHA)

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