BABASININ ARACINI GİZLİCE ALIP TRAFİĞE ÇIKAN 14 YAŞINDA BİR ÇOCUK KAZA GEÇİRDİ. BİR BACAĞINDAN OLDU. OLAY YERİNDE SİNİR KRİZİ GEÇİREN BABASI İSE "OĞLUM ARAÇ KULLANMAYI BİLMİYOR. YANINDA MUTLAKA BİRİ VARDI" İDDİASINDA BULUNDU.
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Anasayfa Alaturka TV Babasının aracını kaçırdı, bacağından oldu!