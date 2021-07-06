Babasının vasiliğinden kurtulamayan Britney Spears’ın 25 yıllık menajeri istifa etti

Geçen hafta Los Angeles mahkemesinde babasının kölesi haline geldiği yönünde ifade veren Britney cephesinde bir gelişme daha yaşandı.

Şarkıcının 90’ların ortasından beri menajerliğini yürüten menajeri Larry Rudolph, istifa ettiğini açıkladı.

Miley Cyrus, Aerosmith ve Pitbull gibi ünlü şarkıcıların da menajerliğini yürüten Rudolph, Britney’in babası Jamie Spears ve yardımcı vasisi Jodi Montgomery’ye yazdığı mektupta istifa nedenini şu sözlerle açıkladı:

“Britney ve benim en son iletişim kurmamızın üzerinden iki buçuk yıldan fazla zaman geçti, bu süre zarfında süresiz olarak işine ara vermek istediğini düşündüğünü belirtmişti.

Bugün erken saatlerde Britney’nin resmi olarak emekli olma niyetini dile getirdiğini farkına vardım. Menajeri olarak, profesyonel hizmetlerime artık ihtiyaç duyulmadığı için ekibinden istifa etmenin Britney’nin çıkarına olduğuna inanıyorum.”

Hiçbir zaman şarkıcının vasilik davası sürecine dahil olmadığını belirten Rudolph, “birlikte 25 yıl boyunca başardıklarımızdan inanılmaz derecede gurur duyduğunu” söyledi.

Rudolph mektubunun sonunda Britney’e ömür boyu mutluluk dilerken ihtiyacı olduğu her zaman yanında olacağını vurguladı.

‘Britney kendi kızım gibi’

90’lara kadar müzik endüstrisinde avukat olarak çalışan ve Backstreet Boys, Justin Timberlake ve Jessica Simpson gibi ünlülerin davalarını takip eden Rudolph, Britney’in sesini dinledikten sonra şarkıcının Jive Records ile kaset anlaşması yapmasını sağlamıştı.

O günden beri Britney ile çalışan Rudolph, 2007’de görevini bırakmış ancak vasilik davasının ardından şarkıcının şöhretini canlandırmak için tekrar onunla çalışmaya başlamıştı.

2019’da Variety Dergisi’ne röportaj veren Rudolph, “Hayatının üçte ikisi onunla birlikte geçti. O neredeyse kendi kızım gibi” demişti.

Vasilik iptali talebi reddedilmişti

Britney Spears’in kendisini babasının kölesi haline getiren vasiliğin sona erdirilmesi yönünde ifade verdiği Los Angeles kentindeki mahkeme, Jamie Spears’in vesayet düzenlemesinden çıkarılması talebini reddetmişti.

23 dakikalık telefonla ifadesinde, Spears, yargıçtan yaşamını kontrol eden vasiliğin sona erdirilmesini isterken, ‘vasiliğin kendisini sömürdüğünü, istismar ettiğini, kendisine travma yaşattığını, hayatını tam manasıyla yaşamasını engellediğini’ söylemişti. Şarkıcı, “Tüm istediğim yaşamımı geri almak, bu dünyaya kimsenin kölesi olmaya gelmedim” demişti.