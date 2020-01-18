Babil 1. bölüm izle… Babil 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Babil dizisi yayın hayatına başladı, güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizisinin ilk bölümünü kaçıranlar diziyi izlemek için Babil 1. bölüm izleme bağlantısını araştırıyor. Babil dizisinin ilk bölümünün ardından ikinci bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte fragman ve son bölüm detayları…

Ekranlara yeni bir dizi daha merhaba dedi ve Babil dizisinin ilk bölümü yayınlandı. İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan’ın hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz’in hastalanmasıyla alt üst olan yaşamı anlatan Babil dizisinin 1. bölüm izleme linki ve 2. bölüm fragmanı haberimizde. İşte Babil ilk bölüm bağlantısı ve Babil 2. yeni bölüm fragmanı…

BABİL 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan’ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz’in (Beren Kasımoğulları) hastalanmasıyla alt üst olur.

Kapılar birer birer yüzüne kapanırken, karısı Eda’nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen’den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur. Evlenmek üzereyken ayrıldığı Büyük aşkı İlay’ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman’ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak, ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır.

BABİL İLK BÖLÜM İZLE

BABİL 2. BÖLÜM FRAGMANI

Babil’in ilk bölümünün ardından Babil 2. bölüm fragmanı da yayınlandı. Aşağıdaki videodan ve bağlantı üzerinden Babil yeni bölüm fragmanını izleyebilirsiniz.

[embedded content]

BABİL 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

BABİL’DE KİMLER OYNUYOR?

Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Mesut Akusta gibi başarılı oyuncuların başrollerini paylaştığı, Yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, hikaye ve senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı Babil yayın hayatına başladı.