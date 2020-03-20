Babil 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Babil 9. son bölüm izle)

Babil dizisi bu akşam 9. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde; İrfan ve Eda, hastane koridorlunda evlatlarını beklerken hayatlarının en zor sınavını veriyor. Deniz’in ameliyatından sonra İrfan’ın Süleyman’a verdiği ödeme sözünü tutması gerek. İşte Babil 10. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı.

Star Tv ekranlarında he cuma akşamı yayınlanan Babil dizisinin 9. bölümü izleyici ile buluştu. Babil’in bu akşamki son bölümünde; Süleyman, hiçbir koşulda insafının olmadığını göstermek için İrfan ve Egemen’e sağlam bir gözdağı veriyor. Ayşe ise Süleyman’a dair daha fazla bilgi edinebilmek için Hakan’la yakınlaşmak zorunda kalıyor. İşte Babil 10. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

BABİL 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

BABİL SON BÖLÜM FRAGMANI

BABİL 9. SON BÖLÜM İZLE

BABİL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

En Zor Sınav: İrfan ve Eda, hastane koridorlunda evlatlarını beklerken hayatlarının en zor sınavını veriyor. Deniz’in ameliyatından sonra İrfan’ın Süleyman’a verdiği ödeme sözünü tutması gerek. Fakat işler Hakan’ın da dahil olmasıyla daha da sarpa sarıyor. Süleyman, hiçbir koşulda insafının olmadığını göstermek için İrfan ve Egemen’e sağlam bir gözdağı veriyor.

Ayşe ise Süleyman’a dair daha fazla bilgi edinebilmek için Hakan’la yakınlaşmak zorunda kalıyor. Kudret’in İlay’a düzenlediği kumpası öğrenen Süleyman, Kudret’le yüzleşiyor. Deniz sağlığına kavuşabilecek mi? İrfan, Süleyman’a verdiği sözü tutabilecek mi? Kudret, Süleyman’ın hiddetinden nasıl kurtulacak?