Babil 3. bölüm fragmanı yayınlandı! ‘Ölmek için erken sevmek için çok yaşlı’

Babil dizisinde 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Babil son bölümün ardından merak edilen 3. bölüm fragmanında ‘Ölmek için erken sevmek için çok yaşlı’ sözleri dikkat çekti. İşte fragman ve detaylar…

Babil’de planlar işlemeye devam ediyor. Babil 3. bölüm fragmanı yayınlandı, Babil 3. bölüm fragmanıyla beraber yeni bölüme dair çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Tartışmalar ve yeni kurulan bağlantılar fragmanda ön plana çıktı.

BABİL 3. BÖLÜM FRAGMANI

BABİL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ailesini korumak için tehlikeli bir hamle yapmak zorunda kalıyor ve bir kere daha Süleyman’la karşı karşıya geliyor. Ayşe, hiç beklenmedik bir anda İrfan’ın karşısına çıkınca önemli bir karar vermek zorunda kalıyor. Süleyman, bir yandan İrfan’la uğraşırken Kudret’le İlay yüzünden yaşanacak savaşın ilk kurşunu atılıyor. Deniz’in zamanı azalırken İrfan Egemen’le, dokunduğu herkesin hayatını değiştirecek tehlikeli oyuna başlıyo