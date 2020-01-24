Babil 3. yeni bölüm fragmanı geldi! Babil 2. son bölüm izle

Babil dizisinin bu akşam 2. bölümü ekranlara geldi. Ekranlara hızlı bir giriş yaparak dikkatleri üzerine çeken Babil dizisinin son bölümünde İrfan (Halit Ergenç), ailesini korumak için tehlikeli bir hamle yapmak zorunda kalıyor ve bir kere daha Süleyman’la karşı karşıya geliyor. İşte Babil 3. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı.

Star Tv ekranlarında Cuma günleri yayınlanmaya başlayan Babil dizisinin 2. bölümü bugün izleyiciyle buluştu. Ekranların yeni dizisi Babil’in ilk bölümünde İrfan’ın işten atılması ve oğlunun hastalanmasıyla hayatı alt üst olmuştur. Bu akşamki yeni bölümde ise İrfan hayatının en zor sınavlarından birini vermeye hazırlanmaktadır. İşte Babil 3. yeni bölüm fragmanı hakkında bilgiler ve son bölüm izleme sayfası.

BABİL 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

BABİL SON BÖLÜM FRAGMAN

BABİL 2. BÖLÜM İZLE

BABİL 2. BÖLÜM ÖZETİ

İrfan, artık hayatının en zor sınavında!

Ailesini korumak için tehlikeli bir hamle yapmak zorunda kalıyor ve bir kere daha Süleyman’la karşı karşıya geliyor. Ayşe, hiç beklenmedik bir anda İrfan’ın karşısına çıkınca önemli bir karar vermek zorunda kalıyor. Süleyman, bir yandan İrfan’la uğraşırken Kudret’le İlay yüzünden yaşanacak savaşın ilk kurşunu atılıyor. Deniz’in zamanı azalırken İrfan Egemen’le, dokunduğu herkesin hayatını değiştirecek tehlikeli oyuna başlıyor.

1. BÖLÜM ÖZETİ

İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan’ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz’in (Beren Kasımoğulları) hastalanmasıyla alt üst olur. Kapılar birer birer yüzüne kapanırken, karısı Eda’nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen’den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur. Evlenmek üzereyken ayrıldığı Büyük aşkı İlay’ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman’ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak, ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macera da karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe (Aslı Enver) onun kurtarıcısı olabilecek mi?