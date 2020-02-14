Babil 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Babil 5. son bölüm izle

Babil 5. son bölümü STAR ekranlarında izleyicilerle buluştu. Babil son bölümde; İrfan, Deniz’i kurtarmak için büyük bir riske giriyor, tehlikeli bir kurtuluş planı hazırlıyor. Peki Babil 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Babil yeni bölüme dair merak edilenler ve son bölüm izleme linki…

Babil son bölümde; Süleyman’ın elini öperek istediği parayı alan İrfan, yurtdışına kaçma planları yapıyor. Bunu öğrenen Egemen ise hayal kırıklılığına uğrayarak, İrfan’a sitem ediyor. İşte Babil yeni bölüme dair merak edilenler ve son bölüm izleme linki…

BABİL YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Babil 6. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

BABİL 6. BÖLÜM FRAGMANI

BABİL 5. SON BÖLÜMÜ İZLE

BABİL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI

İrfan, oğlu için girdiği savaşta her cephede köşeye sıkışıyor. Kendi için asla yapmayacağı bir şeyi daha Deniz için yapıyor ve gururundan vazgeçiyor; bir kere daha Süleyman’ın kapısında. Ama bu da yetmiyor. Eda, Süleyman’la ilgili gerçekleri öğrendikten sonra İlay’ın karşısına çıkıyor. İrfan, Deniz’i kurtarmak için büyük bir riske giriyor, tehlikeli bir kurtuluş planı hazırlıyor. Bu defa ona kim engel olmaya çalışacak? En yakınındakiler İlay ve Egemen mi yoksa gittikçe yakına sokulan Ayşe mi?