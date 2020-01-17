Babil dizisi nerede çekiliyor? İşte Babil dizisinin çekildiği yer…

Babil, geniş kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çekiyor. Star ekranlarında izleyici karşısına çıkan Babil dizisi nerede çekiliyor izleyicilerin merak konusu oldu. İşte Babil nerede çekiliyor sorusunun yanıtı…

Birçok ünlü ismi barındıran Babil dizisi tehlikeli bir yolculuğa çıkan İrfan karakterinin hikayesini konu alıyor. Aksiyon sahneleriyle izleyenlere hareketli anlar yaşatan Babil nerede çekiliyor merak ediliyor? İşte Babil dizisinin çekildiği şehir…

BABİL DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Oğlunun tedavisi için en yakın arkadaşı ile tehlikeli bir yolculuğa çıkan İrfan’ın hikayesinin anlatıldığı Babil dizisi İstanbul’da çekiliyor.