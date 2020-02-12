BabyMall 5. şubesini Bursa’da açtı

Açılış töreninde Özelcan Group Yönetim Kurulu Başkan Sn. Ahmet Özelcan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan vekili Sn. Fethi Yıldız, Nilüfer Belediye Başkanı Sn. Turgay Erdem, Nilüfer Eski Belediye Başkanı Sn. Mustafa Bozbey ve davetliler hazır bulundu.

Açılışı gerçekleştiren Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özelcan, “Özelcan Group olarak, 2000 yılından beri içinde bulunduğumuz anne bebek sektörüne 2014 yılında kazandırdığımız BabyMall markamızla başından beri sağlıklı, güvenilir ve kaliteli markaları en uygun fiyatlarla ailelerin beğenisine sunuyoruz. Online satış ve perakende satış kanallarında her geçen gün büyüyen, bilinen ve güvenilir bir marka olmanın sorumluluğunu taşıyor, bu bilinçle çalışıyoruz. 0-4 yaş arası bebeklerin ve bebek bekleyen/bebeği olan anne babaların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak onbinlerce ürünü bünyesinde bulunduran BabyMall mağazalarını büyütmeye, büyütürken de kalitemiz ve çizgimizden ödün vermeden ilerlemeye devam edeceğiz.” dedi.