Badmintonda hedef milli takıma daha çok sporcu kazandırmak

ANKARA (AA) – FATİH GAZİOĞLU – Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, altyapıyı çok önemsediklerinin belirterek, "2020 yılında kulüp ve sporcularımız için altyapıya destek olmak adına 1 milyon liraya yakın malzeme yardımı yaptık. Amacımız milli takıma daha çok sporcu kazandırmak." dedi.

Murat Özmekik, AA muhabirine yaptığı açıklamada 2020-2021 sezonunu nisan ayının başında 17, 19 yaş altı mili takım seçmeleriyle başlayacaklarını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince antrenör ve milli sporcularla sürekli iletişim halinde olduklarını anlatan Özmekik, "Kulüpler ve sporcularımıza antrenmanlarını yapabilmeleri için devamlı rutin olarak malzeme desteği verdik. Özellikle milli takıma sporcu yetiştiren antrenörlerimize her ay ekstra kamp yaptırıp, seans ücretlerini ödedik, düzenli olarak antrenman yapmalarını sağladık. Salgına rağmen, yarın turnuvalar başlayacakmış gibi çalışmalarımızı sürdürdük." ifadelerini kullandı.

– "Türkiye şampiyonalarının yapılıp yapılmayacağı henüz net değil"

Murat Özmekik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Türkiye şampiyonalarının tarihlerinin bu sezon için henüz netlik kazanmadığını söyledi.

Badminton turnuvalarını kalabalık geçtiğini anımsatan Özmekik, "Bizde Türkiye şampiyonalarına 800-1000 arası kadar katılım olur. Olimpiyat hazırlık merkezimiz bu kadar büyük bir kalabalıkla müsabaka yapmak şu etapta çok zor. Türkiye şampiyonalarının yapılıp yapılmayacağı henüz net değil. Aşılama süreci yüzde 70'lere vardıktan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Genel Müdürlüğü'nden onay aldıktan Türkiye şampiyonalarını yapabiliriz. Bizde heyecanla çıkacak kararı bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özmekik, 2-8 Mart'ta İsviçre'de yapılacak kota müsabakalarında Türkiye'yi tek bayanlarda milli sporcular Neslihan Yiğit ile Aliye Demirbağ'ın temsil edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"İki sporcumuza da şimdiden başarılar dilerim. Milli sporcumuz Neslihan Yiğit 2020 Tokyo Olimpiyatları'na gitmeyi garantiledi. Neslihan'ı dünya sıralamasında üst sıralarda olan sporcularla mücadele etmesi, tecrübe kazanması ve seribaşı olması adına müsabakalara yolluyoruz. Devlet imkanlarının kullanımı hususunda özellikle bizlere destek olan Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan'a çok teşekkür ediyorum."

Olimpiyatlara giden yolda altyapının çok önemli olduğuna dikkati çeken Özmekik, "2020 yılında kulüp ve sporcularımız için altyapıya destek olmak adına 1 milyon liraya yakın malzeme yardımı yaptık. Amacımız milli takıma daha çok sporcu kazandırmak. Mili takımlarımız ne kadar güçlü olursa olimpiyatlara da o kadar sporcu yollarız." diye konuştu.