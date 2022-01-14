BAE Ceyhan’a mı gelecek?

10 milyar dolar yatırımla Ceyhan’da rafineri ve petrokimya tesisi kurmaya hazırlanan Türkiye Varlık Fonu’nun bu alanda Birleşik Arap Emirlikleriyle işbirliğine gideceği konuşuluyor.

Sozcu.com.tr

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan’ın 24 Kasım 2021’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde baş başa ve heyetler arası görüşmesinin ardından iki ülke arasında 10 anlaşma imzalanmıştı.

‘SANAYİDEKİ BÜYÜK YATIRIMLARDAN FAYDALANMAK İSTİYORUZ’

Enerji, çevre, finans ve ticaret alanlarında yapılacak işbirliği ile Abu Dabi Kalkınma Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hassan El Suwaidi, “Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye’de yatırım yapmak üzere 10 milyar dolarlık bir fon ayırmıştır” demişti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani ez-Zuyudi, önceki gün Bloomberg TV yayınında Türkiye’yi lojistik ve tedarik zincirleri aracılığıyla BAE’ye yeni pazarlar açacak bir ülke olarak gördüklerini söyleyerek, Türkiye’nin sanayi sektöründeki büyük yatırımlarından faydalanmak istediklerini belirtti.

‘VARLIK FONU İLE GÖRÜŞÜYORUZ’

İki gün önce Financial Times gazetesine konuşan Abu Dabi Kalkınma Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hassan El Suwaidi ise, Türkiye Varlık Fonu’yla -Fon’un kendi portföyünde bulunan bazı şirketler dahil- ‘birkaç fırsat’ üzerindeki görüşmelerin başladığını söyledi. Suwaidi, “Sizi dahil edebilecekleri veya sizin onlar üzerinden bir platform geliştirebileceğiniz, bazı kenarda kalmış varlıkları var” dedi.

ANLAŞMALARDA PETROKİMYA DA VAR

Geçtiğimiz kasım ayında varılan anlaşmalardan ikisi Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) ile Türkiye Varlık Fonu arasında gerçekleşti. Ayrıca, Abu Dabi Kalkınma Holdingi ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi arasında enerji, petrokimya, teknoloji, ulaşım, altyapı, sağlık, finansal hizmetler, gıda ve tarım alanlarında Türkiye’ye doğrudan yatırım ve iş birliklerini kapsayan bir mutabakat muhtırası imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Enerji Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Muhtırası’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Al Mazroui tarafından imzalandı.

GÖZLER CEYHAN’A ÇEVRİLDİ

İmzalanan anlaşmalar ve son birkaç günde Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerinin yaptığı açıklamalar gözlerin Adana’nın Ceyhan ilçesine çevrilmesine neden oldu. Çünkü, uluslararası enerji merkezi olması hedeflenen Ceyhan’da Türkiye Varlık Fonu (TVF), yaklaşık 10 milyar dolar yatırımla rafineri ve petrokimya tesisi kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2020-2022 Yeni Ekonomi Programı kapsamında, Türkiye Varlık Fonu’nun özel sektör veya yabancı sermaye iş birliklerine giderek petrokimya alanında sabit sermaye yatırımlarında yer alacağı planlanmıştı.

Petrokimya ürünlerinde ihtiyacın yüzde 80’inden fazlası ithal edilirken, söz konusu yatırımla, dış ticaret dengesine yılda 1,5 milyar dolar katkı sağlanması hedefleniyor. Bu çerçevede 2020 yılının başında TVF Rafineri ve Petrokimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ni kuran Varlık Fonu, tasarım ve mühendislik çalışmalarının tamamlanmasının ardından kompleksinin inşasına başlamayı planlıyor.

ERDOĞAN ŞUBAT AYINDA BAE’YE GİDECEK

Abu Dabi Kalkınma Holding’in TVF Rafineri ve Petrokimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nden hisse alarak Ceyhan’daki petrokimya yatırımına ortak olacağı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kalabalık bir heyet ile Şubat ayında Birleşik Arap Emirlikleri’ne giderek, Türkiye Varlık Fonu ile Abu Dabi Kalkınma Holding yapacağı işbirliğine dair somut adımları atması bekleniyor.

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