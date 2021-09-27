BAE ENGELLEDİ, SEDAT PEKER UYUŞTURUCU TRAFİĞİNİ NASIL ANLATTI?





Yayının Tamamını İzlemek İçin►https://youtu.be/Nhno0wNTJpw

Destek Olmak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemirdestek — Sedat Peker, BAE tarafından siyasi tweetlerinin kısıtlandığını açıkladı, gazeteci Erk Acarer üzerinden beklenen tweetlerini yayınladı! Hangi iddialar var? Kim hedef alındı? Erk Acarer konuya nasıl bir açıklık getirdi? Faruk Bildirici, konuyu nasıl ele aldı? Bildirici'ye göre Acarer'in yaptığı gazetecilik mi, aracılık mı? Neden? Peker, kendi tweetlerini başka bir hesaptan yayınlattı, bu ne anlama geliyor? LeMan'ın konuşulan Sedat Peker karikatürü nedir? — Tüm Videolar ► http://bit.ly/cuneytozdemirvideolar Yeni Videoları Kaçırmamak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemiryoutube — Sosyal Medya ► http://instagram.com/cuneytozdemir http://twitter.com/cuneytozdemir — #cuneytozdemir