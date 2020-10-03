BAE, Libya ve Katar'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 426'ya, Libya'da 578'e, Katar'da 216'ya yükseldi.

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1231 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada virüs kaynaklı can kaybının 426'ya, vaka sayısının 97 bin 760'a yükseldiği, iyileşen hasta sayısının ise 87 bin 122'ye ulaştığı ifade edildi.

-Libya

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 8 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 370 yeni vaka tespit edildiği ve 555 kişinin iyileştiği bildirildi.

Böylece can kaybının 578'e, vaka sayısının 36 bin 87'ye, iyileşen hasta sayısının da 20 bin 889'a çıktığı aktarıldı.

– Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında bir kişinin daha hayatını kaybettiği, 175 yeni vakaya rastlandığı ve 194 kişinin iyileştiği belirtildi.

Son verilerle toplam can kaybının 216'ya, vaka sayısının 126 bin 339'a, iyileşen hasta sayısının ise 123 bin 302'ye yükseldiği kaydedildi.