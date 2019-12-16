‘BAE, Türkiye’ye yaptırım için ABD’li senatörlere lobi çalışması yaptı’

Kamuya açık kaynaklardan edinilen mail kayıtlarına göre, Türkiye‘ye Suriye‘deki operasyonları nedeniyle yaptırım öngören yasa tasarısının ABD Temsilciler Meclisi‘nde onaylanmasının ardından, Akin Gump isimli Washington merkezli lobicilik firması, ABD’li iki senatöre bir mail gönderdi.

Firmanın 7 Kasım tarihli mailinde, senatörlere Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Washington Büyükelçiliği adına ulaşıldığı belirtildi.

BAE’nin, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı‘nı kınadığı vurgulanan mailde, “BAE, ABD Temsilciler Meclisi’nden geçen yasa tasarısı gibi Türkiye’ye karşı yaptırım adımlarını destekliyor” ifadelerine yer verildi.

Mailde, BAE’nin Barış Pınarı Harekatı’nı kınarken, Katar’ın bu harekatı desteklediği ve Türkiye’ye desteğini arttırdığı kaydedildi.

Söz konusu desteğe ilişkin bazı linklerin de paylaşıldığı mailin sonunda, “ABD, Suriye’deki gelişmeleri izlemeye devam ederken ve Senato Türkiye’ye yönelik yaptırımları düşünürken, bu bilgilerin size yardımcı olmasını umuyoruz” denildi.

Mailin hangi senatörlere atıldığına ilişkin herhangi bir bilgiye ulaşılamadı.