BAE ve Fas'ta Kovid-19'dan can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 15, Fas'ta ise 10 kişi daha hayatını kaybetti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 15 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 bin 631 yeni vaka görüldüğü, 3 bin 589 kişinin hastalığı atlattığı ifade edildi.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1001'e, vaka sayısı 345 bin 605'e, iyileşen sayısı da 326 bin 780'e çıktı.

– Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 10 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 479 yeni vaka tespit edildiği, 548 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, salgında can kaybının 8 bin 460'a, vaka sayısının 478 bin 135'e, iyileşenlerin de 458 bin 504'e ulaştığı ifade edildi.