BAE yerel ve uluslararası firmalarla 5 milyar 700 milyon dolarlık 86 silah sözleşmesi imzaladı

İSTANBUL (AA) – Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), başkent Abu Dabi'de düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayisi Fuarı'nda yaklaşık 5 milyar 700 milyon dolarlık 86 silah sözleşmesi yaptı.

Abu Dabi merkezli The National News'in haberine göre 21 Şubat'ta başlayıp 5 gün süren "Idex 2021" Uluslararası Savunma Sanayisi Fuarı'nda en çok silah sözleşmesi yapan ülke BAE oldu.

Haberde, Orta Doğu'nun en büyük silah fuarı Idex 2021'e çeşitli ülkelerden yaklaşık 62 bin kişinin katıldığı ifade edildi.

Fuar Sözcüsü ve BAE ordusunda görevli Tuğgeneral Muhammed al Hassani, beş gün boyunca BAE'nin yerel ve uluslararası firmalarla yaklaşık 5 milyar 700 milyon dolarlık 86 silah sözleşmesi imzaladığını aktardı.

Haberde, söz konusu sözleşmelerin hangi ülkelerle ve ne tür silah satın alımı için yapıldığına dair bilgi verilmezken, pastanın büyük payının BAE'li yerel silah firmalarına düştüğü kaydedildi.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsünün (SIPRI) 2020'de yayımladığı "Silahlandırma ve Uluslararası Güvenlik" raporunda, BAE, 2015-2019 yıllarında en çok silah ithal eden ülkeler listesinde 8. sırada yer almıştı.