Bafetimbi Gomis’ten mesaj: “Aslan Ege yeğenim oldu”

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketin ardından spor dünyası tam anlamıyla birlik olmuş durumda. Yardımlar bağışların yanı sıra sporcular, kendilerine mesaj gönderen minik taraftarların yanında yer alarak onlara destek oluyorlar.

SEVİNDİREN HABER GOMİS’TEN

Bölgeden minik taraftarların yıldız futbolculara mesajları devam ediyor. Depremzede Ege’yi ise sevindirecek haber Galatasaray’ın tecrübeli futbolcusu Gomis’ten geldi.

Son olarak Hatay’da enkazdan kurtarılan Galatasaraylı Ege, Bafetimbi Gomis’e selam göndermişti. Ege’nin bu isteğine kayıtsız kalmayan tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir mesaj paylaştı.

‘EGE YEĞENİM OLDU’

Tecrübeli futbolcunun mesajında şu ifadeler yer aldı:

Acıları paylaşarak azaltabiliriz. Dün gece Ege’ye ulaştık. Fakat kendisi uyuyordu, rahatsız etmedik, konuşamadık. Bugün görüşeceğiz inşallah. Dünden itibaren babası Yener kardeşim, aslan Ege yeğenim oldu. Gereken neyse yapılacaktır.

“Galatasarayailesi 💛❤️