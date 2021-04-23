Bağcılar’da ambalaj fabrikasında patlama

Patlama saat 05.20 sıralarında, ambalaj firmasının 2’inci katında meydana geldi. Patlamanın etkisiyle işyerinin pencereleri etrafa dağıldı, çevrede bulunan binalarda da hasar meydana geldi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. İş yerinin kapalı olması ve içeride kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı engelledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, patlamanın pres makinesinden kaynaklandığı belirtildi.