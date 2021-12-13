Bağcılar’da ekmek kuyruğunda tartışma çıktı! ‘halinize şükredin’ diyen yurttaşa çok sert tepki!





İstanbul'da ekmek fiyatının bazı marketlerde 3, bazı semt bakkallarında 3,5 liraya kadar yükselmesinin ardından 1 lira 25 kuruştan satılan halk ekmek büfelerinde kuyruklar uzarken, vatandaşların da sinirleri bozulmaya başladı. Bağcılar'da ucuz ekmek almak için kuyrukta bekleyen yaşlı bir vatandaş ağlayarak, "Bizi bu duruma düşürenlere hakkımı helal etmiyorum" dedi. "Halinize şükredin" diyen kişiye ise kuyruktaki vatandaşlar tepki gösterdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ekmekkuyruğu #geçimderdi #bağcılar #haber #ekonomi #dolar #gündem #geçimsıkıntısı #tartışma #yurttaştv