Bağcılar’da virüs ve mikrop temizliği

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada büyük paniğe neden olan corona virüsü, metropollerde temizliği ön plana çıkardı.

745 bin nüfusuyla İstanbul’un en büyük üçüncü ilçesi konumundaki Bağcılar’da rutin olarak gerçekleştirilen temizlik ve ilaçlama çalışmalarına kış hastalıkları sebebiyle daha da ağırlık veriliyor. Bu amaçla Bağcılar Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü bünyesinde 5’er kişilik iki ekip oluşturdu.

Tam donanımlı ekipler, ilçe genelinde vatandaşların toplu yaşam alanı olan 140 park, 8 nostalji bahçesi, okul ve camileri titizlikle temizleyerek mikrop ve virüslerden arındırıyor. Doğa dostu ilaçların kullanıldığı çalışmalarda camideki ibadet alanları, parklardaki spor ve oyun grupları ile hafta sonları da okullarda sınıflar ilaçlanarak dezenfekte ediliyor. İlaçlanan yerler köpük ve tazyikli suyla yıkandıktan sonra insan sağlığını koruyan organik malzemelerle arındırılıyor.

“BÜTÜN TEDBİRLERİ ALDIK”

En hassas yerler olan çocuk oyun alanlarındaki tüm yüzeylerde, bilinen bakteri, virüs ve mikropların yüzde 99’unu yok eden ve üremelerini durduran, güçlü etkiye sahip antimikrobiyal koruyucular kullanılıyor. Ağır metal ve gümüş içermeyen, zehirli madde ve kimyasal kalıntı bırakmayan bu koruyucular, diğer bakteri, virüs ve mikropların direnç kazanmasını engelliyor. Bu sayede özellikle çocuklar pırıl pırıl hale getirilen eğitim ve oyun alanlarında daha güvenli şekilde zaman geçiriyor.

Yaşanabilecek virüs vakalarına karşı önceden müdahale amaçlı temizlik yaptıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “İlçemizde hemşehrilerimizin herhangi bir virüs ve mikroplardan zarar görmemesi için eskiden beri süregelen çalışmalarımızı artırarak titiz bir şekilde devam ettiriyoruz. Bütün tedbirleri aldık. Ekiplerimiz belirli bir plan dahilinde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor” dedi.