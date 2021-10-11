Bağdadi’nin sağ kolu Türkiye’de yakalanmış

Bu sabah Irak’tan gelen bir açıklama uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Irak Başbakanı El Kazımi, IŞİD’in öldürülen lideri Bağdadi’nin sağ kolu olan Cesim’in yakalandığını duyurmuştu. Fakat Fransa merkezli haber ajansı AFP’ye konuşan yetkililer, Cesim’in Türkiye’de yakalandığını iddia etti.

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Dünyaya dehşet saçan IŞİD’in üst düzey yetkililerinden Sami Cesim’in Irak güçleri tarafından yakalandığının açıklanmasından sonra Iraklı yetkililerden dikkat çeken bir açıklama geldi.

IŞİD’in öldürülen eski lideri Bağdadi’ye en yakın isimlerden biri olarak bilinen ve aynı zamanda örgütün finansmanından sorumlu olan Sami Cesim’in yakalandığını açıklayan Irak Başbakanı Mustafa el Kazımi, güvenlik güçlerini tebrik etmiş ve bu açıklamalar dikkat çekmişti. Kazımi, karmaşık bir dış operasyonla Cesim’in yakalandığını söylese de başka bir detay paylaşmamıştı.

Fakat bu açıklamalardan saatler sonra Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan üst düzey bir Iraklı ordu kaynağı, Cesim’in Türkiye’de yakalandığını öne sürdü.

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