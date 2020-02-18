Bağdat Caddesi’nde otomobil takla attı

Kaza, saat 06.00 sıralarında Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Maltepe ilçesinde içerisinde Kerem Ali Ateş ve sürücü Burak Önder’in bulunduğu otomobil kaldırıma çarptıktan sonra takla attı.



HURDAYA DÖNDÜ

Büyük bir gürültünün meydana geldiği kazayı görenler bir yandan araç içerisindeki iki kişiye yardım etmeye çalıştı. Maltepe itfaiye istasyonunun kaza için harekete geçtiği sıralarda vatandaşlar yaralıları, hurdaya dönen otomobilden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan sürücü Önder ve yanındaki Ateş, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Bilinçleri açık bir şekilde hastaneye götürülen yaralıların sağlık durumları hakkında net bir bilgi öğrenilemedi.

TRAFİĞE KAPATILDI

Kazanın meydana geldiği Kadıköy istikameti bir süre trafiğe kapatılırken takla atan otomobilin kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken itfaiye ekipleri takla atan otomobilde herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için gerekli kontrolleri yaparak olay yerinden ayrıldı. (İHA)