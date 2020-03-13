Bağdat-İstanbul uçağı Esenboğa’ya acil iniş yaptı

Yazan:
Alaturka Online
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Bağdat-İstanbul uçağı Esenboğa’ya acil iniş yaptı

Bağdat’tan İstanbul’a havalanan ve Ankara Esenboğa Havalimanına yakıt ikmali için zorunlu iniş yapan uçaktaki yolcular karantinaya alınmak üzere ambulanslar ile Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi’ne kaldırıldı.

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