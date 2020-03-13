Alaturka OnlineHaberlerGündem Bağdat-İstanbul uçağı Esenboğa’ya acil iniş yaptı Yazan: Alaturka Online - 13 Mart 2020 Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Pinterest Email Print Tumblr ReddIt Telegram Mix VK Digg LINE Viber Naver Bağdat-İstanbul uçağı Esenboğa’ya acil iniş yaptı Bağdat’tan İstanbul’a havalanan ve Ankara Esenboğa Havalimanına yakıt ikmali için zorunlu iniş yapan uçaktaki yolcular karantinaya alınmak üzere ambulanslar ile Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi’ne kaldırıldı. AYRINTILAR GELİYOR…