Bağdat’ta güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışma

Hükümet konakları ve yabancı misyonların bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’ye giden Sinek Köprüsü önünde toplanan hükümet karşıtı protestocuların bulunduğu bölge yakınında 2 ses bombası patladı.

Patlamada canı kaybı yaşanmazken, güvenlik güçlerinin kurduğu barikatı aşmaya çalışan protestoculara gerçek mermi ve gaz bombasıyla müdahale edilmesi sonucu bazı protestocuların yaralandığı bildirildi.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’nin Askeri Sözcüsü Tuğgeneral Abdulkerim Halef ise yaptığı açıklamada, bazı sabotajcıların Sinek Köprüsü’nü geçmeye çalıştığını belirterek güvenlik güçlerinin buna ölümcül olmayan yollarla karşılık verdiğini ifade etti.

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Irak’ta Ekim 2019’dan bu yana başlayan hükümet karşıtı protesto gösterilerinde güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanması üzerine, Irak Savaş Suçlarını Belgeleme Merkezi verilerine göre 669 kişi hayatını kaybederken, 25 bine yakın kişi ise yaralandı.

3 Ocak’ta İranlı General Kasım Süleymani’nin Bağdat’ta ABD’nin düzenlediği operasyonda öldürülmesi sonrası protestolara ara verilmişti, ancak geçen cuma gününden bu yana protestolar yeniden başladı. İHA